Campagna "Terra vista da professionista"

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 12 NOV - Quarantotto scuole nelle cinque province calabresi, circa 5 mila studenti, con 56 geologi impegnati per la divulgazione scientifica: sono alcuni dei numeri della seconda giornata dedicata all'informazione e alla prevenzione nelle scuole sul tema "La Terra vista da un professionista: a scuola con il geologo", in programma in tutta Italia il 16 novembre.

I dettagli dell'iniziativa sono stati illustrati a Reggio Calabria, nell'Aula magna del liceo classico "Tommaso Campanella" , dal presidente dell'Ordine dei geologi della Calabria, Alfonso Aliperta, insieme al vicepreside Giuseppe Tomaselli e alla professoressa Stefania Terranova. "L'iniziativa - ha detto Aliperta - è finalizzata alla diffusione della cultura geologica come elemento necessario per la salvaguardia del territorio e dell'ambiente, ma punta anche alla divulgazione scientifica per una maggiore consapevolezza dei rischi naturali e all'informazione sui corretti comportamenti da assumere in caso di rischi e calamità naturali".