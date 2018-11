Film studenti Oriolo a concorso Torino

(ANSA) - ORIOLO (COSENZA), 10 NOV - Il cortometraggio intitolato "Bingo", realizzato dagli studenti dell'istituto professionale per i servizi commerciali "Aletti" di Oriolo, è stato ammesso al concorso "Sottodiciotto Film Festival & Campus" in programma a Torino dal 15 al 22 marzo prossimi.

Il film, per la regia di Vincenzo Greco, con la collaborazione del Comune di Oriolo, è stato selezionato dalla segreteria del concorso nazionale di prodotti audiovisivi realizzati in ambito scolastico. Girato nel corso di un laboratorio cinematografico a scuola, il corto parla del concetto di libertà attraverso gli occhi di un ragazzino che ama scorrazzare con la sua bici nelle campagne e quelli di un anziano che sogna di "evadere" dall'ospizio.

Il concorso torinese, diretto dal critico cinematografico Steve Della Casa, giunto alla 20/ma edizione, è organizzato da Aiace Torino e Città di Torino. "Sono contento di questo risultato - ha detto Vincenzo Greco - soprattutto per i ragazzi di Oriolo, che si sono impegnati moltissimo".