Cucciolo lontra trovato in Calabria

(ANSA) - SCALEA (COSENZA), 9 NOV - Un cucciolo di lontra, che probabilmente si era smarrito, è stato trovato da un cittadino nelle vicinanze dl fiume Lao a Scalea. Il ritrovamento viene definito importante dagli esperti del Parco nazionale del Pollino nella cui zona ricade l'area dove l'animale è stato recuperato.

Il piccolo, che si trovava nei pressi di una strada della cittadina tirrenica, è stato subito soccorso dai militari della locale Stazione Carabinieri Forestale che lo hanno preso in cura prima di affidarlo al medico veterinario del Parco Nazionale del Pollino che ne ha constatato le buone condizioni fisiche.

Il cucciolo, non essendo autosufficiente, è stato trasferito nel centro di Recupero animali selvatici di Policoro (Matera). Subito soprannominata Lao, la baby lontra, è risultata in buone condizioni di salute e risulta essere particolarmente vivace.