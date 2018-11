Una discarica di rifiuti in una pineta

(ANSA) - CATANZARO, 1 NOV - Una discarica di rifiuti abbandonati in una pineta nei pressi di una spiaggia. E' quanto riferiscono alcuni cittadini residenti a Sellia Marina, documentando anche fotograficamente la loro segnalazione.

"Uno spettacolo veramente desolante - affermano i cittadini - specie in un periodo in cui non si possono addossare le responsabilità a turisti e vacanzieri. L'abbandono di rifiuti nei pressi della spiaggia, tra cui anche scaldabagni, è pericoloso, anche perché il materiale depositato rischia di finire in mare a causa delle mareggiate invernali".

Per contrastare il degrado, riferiscono ancora i cittadini, "è stata presentata una denuncia alla Procura della Repubblica di Catanzaro insieme ad una richiesta di intervento per l'immediata bonifica dei luoghi. Proprio per fronteggiare l'inciviltà dilagante, è stato chiesto inoltre al Comune di Sellia Marina di pretendere che la società che effettua la raccolta 'porta a porta' segnali tutte le abitazioni che non espongono i rifiuti".