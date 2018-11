Allevatore scomparso in Calabria

(ANSA) - PETILIA POLICASTRO (CROTONE), 1 NOV - Un allevatore, Massimo Vona, di 44 anni, con precedenti, é scomparso a Petilia Policastro, centro del crotonese. I familiari ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri.

L'uomo é uscito di casa riferendo di dovere incontrare una persona. Di lui, però, da quel momento, si é persa ogni traccia.

Per la ricerca di Vona é stato attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.

Sui motivi della sparizione dell'allevatore non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella che possa essere maturata in un contesto di criminalità.