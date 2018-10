Truffe,sequestrate 1,5 tonn. di zucchero

(ANSA) - SORIANO CALABRO (VIBO VALENTIA), 31 OTT - Oltre una tonnellata e mezza di zucchero di dubbia provenienza è stata sequestrata, a Soriano Calabro, dai carabinieri, che hanno denunciato in stato di libertà per truffa un uomo di trent'anni.

I militari, nell'ambito dei servizi predisposti per contrastare le truffe in materia alimentare, hanno trovato lo zucchero all'interno del deposito di un'azienda operante nel settore della commercializzazione di prodotti dolciari.

Avviati gli accertamenti sulla provenienza del prodotto si è potuto appurare che, nel mese di maggio scorso, era stata presentata una denuncia, in un'altra città italiana, per truffa con al centro proprio lo stesso quantitativo di zucchero, inscatolato e reso unico dal codice e dal lotto presente sulle relative confezioni.

Da una prima stima il valore economico del prodotto si aggira attorno ai 70 mila euro.