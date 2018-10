Va per funghi e si perde,avanti ricerche

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 25 OTT - Ancora senza esito le ricerche di Francesco Rosarno, il sessantenne cercatore di funghi disperso da domenica tra i boschi nei pressi del fiume Laceno.

Nelle operazioni di rintraccio sono impegnati numerosi uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria che sono riusciti a portare in zona, per il coordinamento delle ricerche, uno speciale mezzo 4x4. Sul posto è giunto anche il prefetto di Vibo Valentia, Giuseppe Gualtieri, per accertarsi direttamente delle attività e dell'applicazione del Piano provinciale di ricerca delle persone scomparse. A concorrere nelle attività di ricerca, rese difficili dalla fittissima vegetazione e dalla particolare orografia del territorio, oltre agli uomini del Soccorso alpino, presenti con unità cinofile e di un cane molecolare, ci sono volontari di Protezione Civile di Caulonia, i cacciatori di Calabria, vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Le ricerche continuano.