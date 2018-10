Codacons, ombrelli per ripararsi sul bus

(ANSA) - CATANZARO, 24 OTT - "In Calabria, quando piove, l'ombrello si deve tenere aperto. Anche in autobus". E' quanto lamenta il Codacons. "Oramai la pioggia - afferma il vicepresidente nazionale dell'associazione, Francesco Di Lieto - all'interno dei mezzi di trasporto delle Ferrovie della Calabria, è una costante. Siamo costernati per le segnalazioni che riceviamo da parte di pendolari. Abbiamo ricevuto immagini che testimoniano di viaggiatori con gli ombrelli aperti sugli autobus in servizio sulla linea da e per Soveria Mannelli".

"Si tratta - prosegue Di Lieto - di automezzi che hanno il tetto bucato, tanto da consentire alla pioggia di invadere l'abitacolo. In questo modo viene impedito ai viaggiatori finanche di sedersi, poiché i sedili sono inzuppati d'acqua.

Abbiamo richiesto a Ferrovie della Calabria spiegazioni sull'accaduto e un immediato intervento. Siamo pronti anche clamorose azioni di protesta. Non si può viaggiare in tali condizioni". Il Codacons ha invitato i viaggiatori a chiedere il risarcimento