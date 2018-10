Santuario Madonna Visora ora è Basilica

(ANSA) - CONFLENTI (CATANZARO), 21 OTT - Migliaia di pellegrini provenienti da tutta la Diocesi di Lamezia Terme e della Calabria, hanno partecipato a a Conflenti alla solenne elevazione a basilica minore pontificia del santuario mariano della Madonna di Visora.

La cerimonia è stata presieduta dal cardinale Robert Sarah, prefetto della congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti che per conto di Papa Francesco ha ufficializzato l'elevazione a basilica. "L'elevazione a Basilica minore del nostro santuario diocesano - ha detto il vescovo di Lamezia mons. Luigi Cantafora - è un ulteriore segno di attenzione ed affetto paterno di Papa Francesco per la nostra diocesi". Il sindaco di Conflenti Serafino Paola, che ha salutato il cardinale Sarah parlando di "prestigiosa presenza che ricolma l'animo di gioia e di gratitudine verso il Santo Padre", ha poi rivolto un invito ufficiale a Papa Francesco a celebrare l'Eucarestia nella Basilica della Madonna di Visora.