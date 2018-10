Raccoglieva fichi d'india,treno lo urta

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 21 OTT - Era intento a raccogliere fichi d'india ai bordi della linea ferroviaria Reggio Calabria Rosarno quando è stato urtato e fatto sbalzare dal treno Intercity Reggio Calabria - Milano 1588 in transito in quel momento. Un uomo, del quale non sono state rese note le generalità, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale dal personale del servizio di emergenza 118. Le sue condizioni a quanto si è appreso, non sarebbero gravi.

Il fatto è accaduto nel tratto tra le stazioni di Gallico e Villa San Giovanni. Sul luogo dell'accaduto, oltre ai sanitari, anche personale della Polfer che ha avviato gli accertamenti per fare chiarezza sulla dinamica di quanto accaduto. Il traffico ha subito uno stop di circa mezzora e poi è ripreso dapprima su un binario unico e poi in entrambi i binari.

Trenitalia ha fornito assistenza, nella stazione di Villa San Giovanni, ai passeggeri dell'Intercity coinvolto nell'incidente.