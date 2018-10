Protocollo Gafi-Unindustria Calabria

(ANSA) - NAPOLI, 19 OTT - - Sottoscritto un protocollo d'intesa tra Unindustria Calabria, l'associazione regionale degli Industriali rappresentata dal presidente Natale Mazzucca e GA.FI. scpa, l'Organismo di garanzia di Confindustria più importante del Sud, rappresentato dal Presidente Rosario Caputo, alla guida anche di Federconfidi che rappresenta 29 consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi dell'area di Confindustria, distribuiti sull'intero territorio nazionale. L'accordo - secondo quanto riferito in una nota diffusa a Napoli - nasce dalla volontà di Unindustria Calabria di offrire alle piccole e medie imprese calabresi un servizio di accesso al credito altamente qualificato, nonché fornire la più completa assistenza creditizia e finanziaria alle imprese iscritte, individuando in GA.FI., Confidi iscritto all'albo dei soggetti vigilati da Banca d'Italia, un partner affidabile e in grado di agevolare il dialogo tra banche e imprese del territorio.