Trovato con 12 piante marijuana, arresto

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 11 OTT - I carabinieri di San Calogero hanno arrestato in flagranza di reato Emilio Rosello, di 55 anni, già noto alle forze dell'ordine. Nel corso di una perquisizione all'interno di un fondo rurale, è stato trovato in possesso di 8 piante di marijuana in stato di essiccazione all'interno di un casolare nonché di 4 piante della medesima sostanza, dell'altezza di circa mt.1, coltivate in un terreno.

Tutto Rosello, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari.