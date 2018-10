Raffaele nuovo allenatore del Potenza

(ANSA) - POTENZA, 8 OTT - Il siciliano Giuseppe Raffaele è il nuovo allenatore del Potenza (Serie C, girone C): prende il posto di Nicola Ragno. L'esordio del tecnico - che nel pomeriggio ha diretto il suo primo allenamento allo stadio Viviani - è previsto per sabato prossimo, 13 ottobre, in casa del Rende.