Occupato ex hotel Jolly a Cosenza

(ANSA) - COSENZA, 8 OTT - Alcuni componenti del comitato Prendocasa di Cosenza hanno occupato lo stabile dell'ex Hotel Jolly. L'azione ha vissuto attimi concitati durante i quali una guardia giurata è stata anche spintonata. Il vigilante è stato portato in ospedale, ma non ha riportato ferite.

"Si tratta di un'occupazione simbolica - affermano gli esponenti del comitato - per focalizzare l'attenzione sulla necessità di offrire una risposta strutturale all'emergenza abitativa del territorio".

Gli occupanti chiedono la convocazione, da parte del Comune di Cosenza e della Regione, di un tavolo di discussione. "La voce di chi vive, ogni giorno sulla propria pelle, il disagio sociale - aggiungono gli esponenti del comitato - non può rimanere inascoltata".