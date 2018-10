Sindaco Riace: Fico, da processo verità

(ANSA) - ROMA, 2 OTT - Non è iniziato ancora il processo, quando inizierà il processo ci sara' il dibattimento e si arriverà a una verità. I processi servono per stabilire una verità . Al momento non c'è una verità".Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico rispondendo all'ANSA sul caso del sindaco di Riace.