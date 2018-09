Arpacal, in 2017 differenziata +4,4%

(ANSA) - CATANZARO, 27 SET - La Calabria segna, per il 2017, un aumento di 4,40% della raccolta differenziata rispetto all'annualità precedente, con picchi particolarmente importanti nelle province di Crotone e Vibo Valentia e ottime performance di realtà urbane come Catanzaro e Vibo Valentia. Questi ed altri dati, è scritto in una nota, si desumono dal Report regionale rifiuti, riferito al 2017, pubblicato dall'Arpacal (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria).

Il Report - realizzato da Clemente Migliorino, responsabile della Sezione regionale catasto rifiuti istituita presso la Direzione scientifica dell'Arpacal, e da Fabrizio Trapuzzano - raccoglie ed elabora i dati sulla produzione di rifiuti urbani e differenziata riferiti ai Comuni, distinti per categorie merceologiche secondo i codici identificativi Cer. Documento inviato all'Ispra e comunicato al dipartimento Ambiente della Regione.