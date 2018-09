Bimbi non su seggiolini, 40 multe a Vibo

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 18 SET - Nel territorio di Vibo Valentia, nell'arco degli ultimi quattro mesi, sono state elevate ben 40 multe per la mancata sistemazione dei bimbi sui seggiolini. Il dato emerge da un report dei carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia che rimanda ad un'attività effettuata nel corso del quadrimestre maggio-settembre e che abbraccia diversi settori. Compreso, appunto, quello del rispetto delle regole del codice stradale. E dai numeri forniti dagli investigatori emerge un altro dato particolarmente allarmante: ai militari dell'Arma che hanno effettuato i controlli su strada è spesso capitato di multare genitori con i figli al volante e, in qualche caso, persino nel portabagagli delle Smart, oppure con i cani sulle gambe del guidatore, o, infine, affacciati al finestrino. Gli incidenti mortali, pur scesi di numero nell'anno solare, sono tuttavia maggiori (1 contro 3) rispetto al maggio-settembre del 2017. Infine, i casi sanzionati per guida in stato di ebbrezza e di droga sono stati 10 e 1.