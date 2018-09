In casa 2 quintali marijuana, arrestato

(ANSA) - LATTARICO (COSENZA), 17 SET - Aveva in casa circa due quintali di marijuana. Un uomo di 54 anni è stato arrestato a Lattarico dai carabinieri della Compagnia di Rende con l'accusa di coltivazione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, dopo avere intercettato l'uomo a bordo della sua auto con tre grandi sacchi neri lo hanno seguito fino a casa, nella quale hanno trovato fiori e residui di marijuana ed hanno poi proceduto ad una perquisizione scoprendo, all'interno di vari contenitori, 175 chilogrammi di di marijuana. Sequestrati anche 1.500 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi. All'interno di un terreno di circa un ettaro, di proprietà dell'uomo, i militari hanno scoperto una piantagione con 1.137 arbusti, completa di impianto di illuminazione, di irrigazione e foto-trappole e altri 5 chilogrammi di residui di fogliame e fiori. Trovate anche una tenda da campo con all'interno tavoli, sedie e altri attrezzi utili al confezionamento dello stupefacente.