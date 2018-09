Furto in casa a Reggio, due arresti

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 17 SET - Avrebbero compiuto un furto nell'abitazione di una donna portando via diversi monili in oro e altri gioielli del valore di circa 20 mila euro. Due cittadini di nazionalità georgiana, Giorgi Pilpani, di 32 anni, noto alle forze dell'ordine e attualmente detenuto, e Jambul Chkhaidze (40), sono stati arrestati a Reggio Calabria dalla Polizia di Stato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale su richiesta della Procura.

Gli investigatori della Squadra mobile reggina, dopo avere avviato le indagini sul furto avvenuto nel gennaio del 2017, sono riusciti a risalire ai responsabili dopo avere estrapolato le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza in funzione nei luoghi vicini all'immobile dove risiede la donna. Le immagini sono state poi messe a confronto con altri elementi acquisiti nel corso dell'attività investigativa.