Parte corso formazione guide ambientali

(ANSA) - CATANZARO, 16 SET - Dal 27 settembre partirà in Calabria un corso professionalizzante per Guida ambientale escursionistica ai sensi della legge 4 del 2013 promosso dall' Associazione nazionale guide ambientali escursionistiche (Aigae). Lo ha reso noto il presidente dell'associazione Filippo Camerlenghi. "Nella tragedia del Raganello - ha sostenuto Camerlenghi - non sono state coinvolte guide iscritte al Registro italiano guide ambientali escursionistiche, che invece hanno dato il loro supporto in fase di soccorso. Ora scendiamo nuovamente in campo, in Calabria per formare nuove guide anche perché in Italia e in particolare nel Sud è in forte crescita la domanda nel settore del turismo ambientale".

L'iniziativa si inserisce nelle attività di collaborazione con i Parchi della Calabria, l'Associazione italiana direttori aree protette e Legambiente.

Il corso, pòer 300ore complessive, si concluderà l'8 dicembre 2018 e gli esami per le nuove Guide si terranno a gennaio del 2019.