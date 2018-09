Concerto Finardi a "Settembre al Parco"

(ANSA) - CATANZARO, 15 SET - Ammirazione, condita da un pizzico di inevitabile nostalgia, per uno dei cantautori che hanno regalato alcuni "gioielli" indimenticabili alla musica italiana. Il "Parco della biodiversità" di Catanzaro si é riempito di gente per il concerto di Eugenio Finardi nell'ambito di "Settembre al Parco", la kermesse organizzata dall'Amministrazione provinciale di Catanzaro, tornata quest'anno con grande successo dopo un anno di pausa.

Finardi, accompagnato da un gruppo di musicisti di grande levatura, ha sciorinato tutti i suoi più grandi successi, accompagnato dai cori e dagli applausi del pubblico. Alla fine il presidente della Provincia, Enzo Bruno, ha voluto premiarlo consegnandogli una creazione dell'orafo Michele Affidato. A chi, a fine concerto, gli ha chiesto se oggi riscriverebbe quella canzone così densa di ammirazione per il nostro Paese che é stata "Dolce Italia", Finardi ha risposto senza esitazione: "Perché no? L'Italia resta un Paese bellissimo. E' lo Stato che purtroppo difetta".