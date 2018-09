A Lamezia Boeing, aereo più grande

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 14 SET - E' atterrato nell'aeroporto di Lamezia Terme un Boeing 747-400 che, con i suoi 527 posti tra Business Class, Premium Economy e Economy Class è, ad oggi, l'aeromobile più grande ad aver operato sullo scalo calabrese. Lo rende noto la Sacal, società di gestione degli aeroporti calabresi.

"Il 'Jumbo' - è detto in un comunicato - effettuerà ancora alcuni movimenti. L'estate 2018 ha fatto registrare sullo scalo il transito di numerosi aeromobili ad alta densità, esigenza dettata dalla necessità, anche su tratte domestiche, di far fronte al sostanziale aumento della domanda registrato nei mesi scorsi. Con un'infrastruttura di volo che consente ai cosiddetti wide-body di operare senza limitazioni e in condizioni di massima sicurezza, grazie soprattutto ad una delle piste più lunghe di tutto il Meridione, le compagnie hanno tradotto la necessità di soddisfare le richieste di tour operator nazionali ed internazionali con un maggior utilizzo di tale tipologia di aeromobili".