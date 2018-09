Scoperta coltivazione canapa indiana

(ANSA) - FABRIZIA (VIBO VALENTIA), 10 SET - I carabinieri di Fabrizia, insieme ai militari del Nucleo operativo della Compagnia di Serra San Bruno e dell'Elinucleo di Vibo Valentia, hanno scoperto in località "Cellia" una coltivazione di canapa indiana. La coltivazione era composta da 120 piante alcune delle quali raggiungevano l'altezza di quattro metri.

Le piante erano ben occultate dal l bosco circostante in un costone impervio di montagna e, quindi, difficilmente raggiungibili ed avvistabili. Erano tutte molto rigogliose e pronte per la raccolta.

Tutte le piante, su disposizione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, sono state distrutte.