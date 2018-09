Intimidazione a componente Rsu Siderno

(ANSA) - SIDERNO (REGGIO CALABRIA), 8 SET - "Ennesimo atto intimidatorio nei confronti di Giovanni Antonio Fazzolari, componente la Rappresentanza sindacale unitaria e rappresentante della sicurezza del comune di Siderno". Lo riferisce un comunicato del segretario generale Cgil-Funzione pubblica di Reggio-Locri, Francesco Callea.

"Il dipendente comunale, per la seconda volta - si aggiunge nella nota - ha subito il danneggiamento della propria autovettura. Tale atto intimidatorio è stato portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria e dei carabinieri affinché si possa fare luce, una volta per tutte, sui responsabili dell'atto criminoso posto in essere nei confronti del nostro associato. Anche l'Amministrazione comunale è stata informata della vicenda. Nel condannare fermamente il vile atto di violenza perpetrato ai danni del dipendente comunale, esprimiamo la solidarietà e vicinanza al collega Fazzolari, con l'auspicio che simili episodi non debbano più verificarsi".