Sui fuoristrada con 'Una Marcia in più'

(ANSA) - POTENZA, 30 AGO - Un viaggio a bordo di fuoristrada "che coinvolgerà numerose persone disabili, giovani e meno giovani, e che quest'anno sarà interamente nel Parco Nazionale del Pollino": l'edizione 2018 dell'iniziativa 'Una Marcia in più!' partirà domenica 2 settembre da Potenza.

In una nota è specificato che "nato da un'idea di inclusione sociale dell'Associazione '4X4 Motion Potenza', il progetto è supportato dall'Inail e dall'Apt Basilicata, partner da anni del progetto, il cui fine è la promozione della fruizione turistica del territorio a tutti".

La carovana "sarà formata da sette fuoristrada, concessi per l'occasione gratuitamente da Jeep Italia, con un equipaggio di 22 partecipanti (tra le quali, oltre i protagonisti piloti e copiloti disabili, anche personale medico e parasanitario e una troupe video-fotografica)".