Lamezia,volo "Air Italy" Milano-Malpensa

(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 26 AGO - La compagnia Air Italy ha inaugurato oggi il suo primo collegamento tra gli aeroporti di Lamezia Terme e Milano Malpensa.

"La nuova rotta unisce - è detto in un comunicato della Sacal - Lamezia Terme e la Calabria a New York, Miami, L'Avana, Bangkok, Delhi, Mumbai, Mosca, Il Cairo, Dakar, Accra e Lagos grazie a collegamenti in coincidenza con i voli operativi sull'hub di Milano-Malpensa".

Il volo IG973 è decollato da Milano Malpensa alle 12.30 ed è atterrato all'aeroporto calabrese alle 14.15, dove è stato accolto dal tradizionale battesimo d'acqua. Il volo IG974 diretto a Milano è partito alle 15.

Il nuovo collegamento giornaliero Lamezia Terme-Milano opererà dieci volte alla settimana in estate andando a raddoppiare la frequenza giornaliera da fine ottobre 2018. Per il presidente di Sacal, Arturo De Felice "debutta oggi il nuovo collegamento per Milano Malpensa di Air Italy con mia soddisfazione e di tutto il management dell'Aeroporto di Lamezia Terme".