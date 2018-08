Morti in torrente,funerali coppia romana

(ANSA) - ROMA, 24 AGO - Sono iniziati nella chiesa di San Marcellino e Pietro a Torpignattara, periferia est della Capitale, i funerali di Carlo Maurici e Valentina Venditti, la coppia romana di 35 e 34 anni morta lunedì scorso nella piena delle Gole del Raganello, in provincia di Cosenza, insieme ad altri otto escursionisti. Sul guardrail di fronte alla chiesa, lungo la via Casilina, uno striscione con i nomi delle due giovani vittime e la loro foto insieme, in un cuore. A poca distanza dal sagrato si vede uno dei murales realizzati da Carlo, street artist; Valentina invece era una fotografa, specializzata in concerti della scena emergente rap. Ai piedi dell'altare le corone inviate dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, oltre a quelle di amici e parenti. Il Campidoglio è rappresentato dal vicesindaco Luca Bergamo, seduto in prima fila, e da un picchetto di vigili urbani. In chiesa molti giovani, venuti a dare l'ultimo saluto ai loro amici, già più di mezz'ora prima della cerimonia.