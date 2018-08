Rissa davanti locale, morto 23enne

(ANSA) - DIAMANTE (COSENZA), 22 AGO - Un ragazzo di 23 anni di Cosenza è morto dopo essere stato accoltellato al culmine di una rissa scoppiata davanti ad un locale a Diamante, sulla costa tirrenica cosentina. Un altro giovane, di origini campane, è rimasto ferito ed è stato ricoverato nell'ospedale di Cetraro.

Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

La rissa è scoppiata all'alba tra due gruppi di giovani. Su quali siano state le cause scatenanti stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Scalea.

La vittima, della quale non sono state rese note le generalità, subito soccorsa, è morta durante il trasporto verso l'ospedale di Cosenza.