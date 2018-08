Oriolo, successo a passeggiata culturale

(ANSA) - ORIOLO (COSENZA), 20 AGO - Si è rivelata un successo la "Passeggiata culturale tra le bellezze di Oriolo", che ha avuto come itinerario privilegiato il cuore del borgo insignito della "bandiera arancione" del Touring Club italiano.

L'iniziativa, promossa dal sito Paese24.it in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune e l'Associazione per lo Sviluppo dell'Alto Jonio, ha fatto registrare il pieno di adesioni.

Dalla chiesa madre dove si è potuta ammirare una reliquia di San Francesco di Paola i visitatori sono giunti fino al castello dove è stato possibile conoscere ambienti come le sale della tortura e delle armature. Una puntata è stata dedicata anche Museo della civiltà contadinam attraverso il percorso fotografico della sezione Rholfs dedicata agli usi e i costumi della agro-pastorizia, e alla Casa delle Arti e delle Idee.