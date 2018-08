Auto si ribalta, ferito il conducente

(ANSA) - OLIVADI (CATANZARO), 19 AGO - Una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata sul lato mentre percorreva una strada ad Olivadi. A bordo solo il conducente di 82 anni che è rimasto incastrato nell'abitacolo riportando alcune fratture ed escoriazioni. La vettura, rovesciandosi, ha anche colpito un'Alfa147 che si trovava parcheggiata a bordo strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Chiaravalle Centrale che hanno immobilizzato e poi estratto il ferito dalla vettura, in collaborazione con il personale del 118. Quest'ultimo prendeva poi in consegna il ferito per le cure del caso. L'uomo è stato trasporto nell'ospedale di Soverato. I vigili del fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza della vettura. Disagi alla circolazione si sono verificati fino al termine delle operazioni di soccorso.