Sindaco Cosenza, c'è gara Ciclopolitana

(ANSA) - COSENZA, 14 AGO - È stata pubblicata la gara per la Ciclopolitana di Cosenza, una rete interconnessa di piste ciclabili su sede riservata, che attraverserà la città collegando tutte le piazze e i punti d'interesse. Ad annunciarlo è il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto.

"Si realizza in questo modo - afferma Occhiuto - un intervento di ricucitura dei tratti esistenti delle piste ciclopedonali con nuove linee in modo da garantire un'ampia penetrazione nel tessuto urbano della città: dalla parte più a nord con la zona sportiva e delle piscine comunali fino al centro urbano, dal viale parco e corso Mazzini poi verso il Centro storico fino alla zona dei BoCS Art. È previsto anche un servizio di bike sharing con stazioni di ricarica, bici a disposizione (anche a pedalata assistita) e servizi annessi (App, Info, eccetera), attrezzata con strutture e tecnologie avanzate su cui implementare un servizio di noleggio diffuso e integrato'". Il progetto globale comprende più di 25 km di piste ciclabili.