Reflui in mare, sequestrato depuratore

(ANSA) - CORIGLIANO-ROSSANO (COSENZA), 13 AGO - Sequestrato l'impianto di depurazione comunale di Sant'Anna a Corigliano Rossano e la relativa condotta sottomarina di scarico. Nei giorni scorsi i militari della Guardia costiera di Corigliano con i finanzieri della Sezione operativa navale di Corigliano e a tecnici della Regione, dopo segnalazioni di cittadini, hanno indagato per risalire alle cause della colorazione del fondale marino e dello specchio di mare antistante la località Momena.

Grazie all'impiego di mezzi navali e di liquidi traccianti, è stato accertato che la condotta sottomarina convogliante in mare i reflui fognari trattati dal depuratore presentava una falla a 15 metri dalla battigia. Detta situazione, insieme al cattivo funzionamento dell'impianto, avrebbe causato l'intorbidimento dell'acqua e una patina scura sul fondale. Dagli esami dell'Arpacal di Cosenza è emerso un valore di batteri ai limiti della normativa per cui sono stati interessati il Comune, il Ministero della Salute e la Regione.