Marijuana e drone in casolare disabitato

(ANSA) - NICOTERA (VIBO VALENTIA), 8 AGO - Trenta grammi di marijuana, un giubbotto antiproiettile e un drone sono stati trovati e sequestrati dai carabinieri in un casolare abbandonato nelle campagne di Nicotera.

Il materiale, nascosto all'interno della struttura disabitata, è stato individuato nell'ambito dei servizi mirati al contrasto della produzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti predisposti dalla Compagnia di Tropea.

Il drone, utilizzato verosimilmente per controllare e sorvegliare, è il terzo strumento tecnologico del genere sequestrato dai militari impegnati nel contrasto delle attività illecite legate alla produzione e allo spaccio di stupefacenti nella zona. I carabinieri hanno avviato le indagini per individuare il proprietario del materiale posto sotto sequestro.