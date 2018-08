Lezzi,grandi potenzialità porto Gioia T.

(ANSA) - GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA), 7 AGO - "Qui ci sono enormi potenzialità inespresse che hanno bisogno di risposte certe sul piano istituzionale". Lo ha detto il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, parlando con i giornalisti al termine della visita nel porto di Gioia Tauro nel corso della quale ha incontrato i terminalisti ed i rappresentanti dell'Autorità portuale e dei lavoratori.

"Questo è un porto importante - ha aggiunto Lezzi - che ha tutte le potenzialità per diventare attrattore d'investimenti.

Gli investimenti, però, devono essere garantiti in primo luogo dagli operatori che vi lavorano. Altro punto su cui occorre lavorare è la definizione di un progetto per l'utilizzo del retroporto all'interno del quale devono essere recuperati gli errori del passato, in termini di programmazione, e nel quale occorre tentare di avviare insediamenti produttivi legati alle vocazioni di questa regione, in particolare l'agroalimentare".