Cittadinanza Crotone a"Nobel"matematica

(ANSA) - CROTONE, 7 AGO - Il prof. Alessio Figalli, a cui recentemente è stata attribuita la Medaglia Fields, la più alta onorificenza delle scienze matematiche considerata il "Nobel per la matematica", sarà cittadino onorario di Crotone. A comunicarlo al matematico è stato il sindaco della città, dove Pitagora fondò la propria scuola, Ugo Pugliese. "Mi sento onorato - ha risposto Figalli in un messaggio - di ricevere questa vostra comunicazione e sarò felice di accettare la cittadinanza onoraria. Grazie ancora sia per i complimenti che per questo onore". "Il sindaco Pugliese, dopo aver appreso del conferimento, dopo 44 anni, ad un italiano dell'importante riconoscimento, in considerazione che la storia di Crotone è fortemente legata alla matematica avendo Pitagora fondato qui la sua scuola - è detto in una nota del Comune - ha deciso di proporre per l'illustre matematico la più alta onorificenza cittadina per suggellare ulteriormente questo forte legame attraverso uno studioso che ha dato tanto alla disciplina".