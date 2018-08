Parte Guarimba International Festival

(ANSA) - AMANTEA (COSENZA), 6 AGO - Torna il "Guarimba International Film Festival", in programma da domani, 7 agosto fino all'11 agosto nel borgo di Amantea. "Un progetto - riferisce una nota - in crescita continua e che ogni anno ospita 'première' internazionali importanti e una notevole selezione in cui concorrono lavori provenienti da tutto il mondo nelle quattro sezioni del concorso: fiction, animazione, documentario e videoclip musicale".

Si parte domani con la proiezione in anteprima di "Lucia Cafeina", film realizzato dal duo spagnolo Burning-Percebes all'interno della residenza creativa de La Guarimba 2017. Oltre 1.500 i lavori presentati, "indice - si aggiunge - di un'assoluta ricchezza espressiva che attesta la riconoscibilità e il carattere fortemente internazionale del Festival".

I cortometraggi in competizione sono 68, insieme ad un totale di 138 corti, in rappresentanza di più di 40 nazioni.