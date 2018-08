Sequestrate oltre mille piante marijuana

(ANSA) - CANDIDONI (REGGIO CALABRIA), 3 AGO - Una piantagione di marijuana con 1.227 arbusti, per un peso totale di 921 chilogrammi circa, è stata scoperta e sequestrata a Candidoni, nella Piana di Gioia Tauro, dai finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria che hanno arrestato due persone in flagranza di reato.

Dopo avere trovato all'interno di un immobile nelle campagne al confine con il comune di Rosarno circa 75 chili di canapa indiana, in parte in fase di essiccazione e in parte confezionata, i finanzieri, con l'ausilio delle unità cinofile, hanno individuato tra la fitta vegetazione di un terreno limitrofo, la piantagione dotata di un impianto di irrigazione e di un piccolo casolare con vari strumenti utilizzati per la lavorazione della sostanza stupefacente. La droga sequestrata, per un totale di circa una tonnellata, una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato circa otto milioni di euro.