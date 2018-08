No Casapound strisce blu,"multata"statua

(ANSA) - CATANZARO, 2 AGO - Iniziativa simbolica di protesta di Casapound a Catanzaro contro le "strisce blu" per la sosta a pagamento decise dall'Amministrazione comunale. Uno striscione con la scritta" hanno multato anche me" appeso ai piedi della statua, e un centinaio di facsimili di "verbali" della polizia municipale, sono stati lasciati sul muro antistante l'area del monumento al "Cavatore" nel centro della città. "A breve il Comune di Catanzaro - afferma il responsabile del movimento Danilo Romeo - non trovando più spazio per disegnare le strisce si ricoprirà anche i monumenti e le chiese della città. Quale criterio sia stato adottato per l'ampliamento dei parcheggi a pagamento, non è dato saperlo, vi è traccia solo di una delibera dove si spiega che l'obiettivo sarebbe di tutelare i residenti. La verità a parer nostro è ben altra, l'amministrazione comunale cerca in tutti i modi, di reperire più entrate possibili da parte dei cittadini e non, impoverendo sempre di più la città di turisti e investitori".