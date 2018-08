Un fermo per rapina a portavalori

(ANSA) - PRAIA A MARE (COSENZA), 1 AGO - I carabinieri della Compagnia di Scalea hanno sottoposto a fermo una persona con precedenti penali, della quale non sono state rese note le generalità, con l'accusa di essere uno dei quattro responsabili della rapina compiuta ieri a Praia a Mare contro un furgone portavalori.

I banditi hanno immobilizzato le guardie giurate e si sono impossessati di un plico contenente 80 mila euro, allontanandosi poi a bordo di un'utilitaria.

Durante la fuga i rapinatori sono stati intercettati da una pattuglia dei carabinieri forestale che stavano effettuando un servizio antincendio. I banditi, a quel punto, hanno abbandonato l'auto e sono scappati a piedi, perdendo il plico contenente il denaro e due pistole. Uno dei rapinatori, ferito ad una gamba, è stato individuato in un canale di scolo delle acque piovane dove si era nascosto.

Sono in corso rastrellamenti da parte dei carabinieri al fine d'individuare i tre complici del bandito fermato.