Occupano spiaggia per vendere,denunciati

(ANSA) - PIZZO (VIBO VALENTIA), 23 LUG - Due cittadini di nazionalità marocchina sono stati denunciati per invasione di terreni dai carabinieri delle Stazioni di Pizzo, Vibo Marina e Briatico nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e alla repressione del commercio abusivo lungo le aree costiere. I due sono stati sorpresi mentre erano intenti ad occupare abusivamente una vasta porzione di area demaniale antistante lo stabilimento balneare "La Scogliera" in località Marinella di Pizzo, sulla quale erano state erette delle strutture mobili finalizzate alla vendita di ingenti quantitativi di capi d'abbigliamento - nello specifico circa 550 - senza peraltro avere la licenza per farlo. Nel corso del servizio, denominato "Estate sicura", i militari di Briatico hanno anche controllato due ambulanti risultati regolari, mentre quelli di Vibo Marina ne hanno controllati tre elevando una sanzione amministrativa di 169 euro per occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione.