Caetano Veloso al Parco Scolacium

(ANSA) - ROCCELLETTA DI BORGIA (CATANZARO), 18 LUG - Caetano Veloso si é esibito con grande successo, insieme ai tre figli, Moreno, Zeca e Tom, sul palcoscenico allestito ai piedi dell'antica cattedrale normanna nel Parco archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia. Un concerto particolarmente apprezzato dagli ammiratori del cantautore brasiliano, alla sua prima esibizione in Calabria. Lo spettacolo é stato il frutto della collaborazione organizzativa tra il festival residente "Armonie d'Arte", giunto alla diciottesima edizione e diretto da Chiara Giordano, e "Fatti di Musica", il Festival del miglior live d'autore nazionale e internazionale, giunto alla trentaduesima edizione, ideato e diretto da Ruggero Pegna. Nell'occasione Pegna ha consegnato a Veloso il premio "Riccio d'Argento" per la sezione "I Miti della Musica Mondiale". Il riconoscimento ha suggellato un concerto particolarmente suggestivo, conclusosi con tre bis ed una lunga standing ovation per il musicista brasiliano ed i figli.