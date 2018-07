Moto contro un albero, muore centauro

(ANSA) - COSENZA, 16 LUG - Un giovane motociclista, Francesco Grandinetti, di 22 anni, è morto in ospedale, a Cosenza, per le ferite riportate in un incidente avvenuto questa mattina, su via Panebianco, nel centro della città. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri, la Polizia Municipale e i Vigili del fuoco.

La vittima viaggiava a bordo di una moto, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è finito contro un albero, nelle vicinanze della caserma del Reggimento Bersaglieri di Cosenza.