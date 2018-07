A Scalea campionati scacchi under 16

(ANSA) - SCALEA (COSENZA), 8 LUG - Oltre 900 giovani e giovanissimi provenienti da tutte le regioni italiane hanno partecipato, a Scalea, all'edizione 2018 dei Campionati italiani giovanili di scacchi U16. Un record assoluto di presenze per l'appuntamento agonistico inserito nel calendario nazionale della Federazione scacchistica italiana e che assume ancora maggiore importanza dopo i recenti accordi stipulati con il Ministero per l'istruzione che hanno ampliato le prospettive di insegnamento nella scuola.

L'iniziativa, che ha laureato i giovanissimi atleti che difenderanno i colori italiani al Campionato mondiale della categoria, si è svolta in concomitanza con la dodicesima edizione del Festival Internazionale di Scacchi "Riviera dei Cedri". Allestita anche una mostra su "Il gioco degli scacchi…citazioni d'artista" (Palazzo dei Principi a Scalea), spettacoli e performance di artisti di strada e "Scacchi a Km zero" per agevolare l'avvicinamento dei più giovani alla "cultura degli scacchi".