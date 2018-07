Soverato meta turistica in francobollo

(ANSA) - CATANZARO, 6 LUG - C'è anche un angolo tra i più suggestivi del territorio di Soverato tra le quattro località italiane, di cui tre marittime, riprodotte in altrettanti francobolli emessi dal Ministero per lo Sviluppo Economico.

I francobolli appartengono alla serie "Turismo", inaugurata nel 1974 e alimentata con emissioni annuali giunte sino ad oggi.

Oltre a Soverato, vengono celebrate le località costiere di Grado in Friuli-Venezia Giuli e Pineto in Abruzzo. Il quarto soggetto è relativo al centro di Grammichele, in Sicilia.

I quattro francobolli presentano come indicazione di valore la lettera "B" (posta ordinaria per l'interno pari, da qualche giorno, a 1,10 euro) e indicano dei riferimenti significativi per ciascuna località. Per Soverato, in particolare, è riprodotta una veduta in cui risalta la Torre di Santa Maria di Paliporto, nota anche come Torre di Carlo V.