Iniziativa "Educamp" a Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 30 GIU - Si é conclusa l'edizione 2018 di "Educamp", iniziativa promossa dal "Coni point" di Catanzaro, guidato dal delegato provinciale Giampaolo Latella. "Oltre 150 bambini e ragazzi - é detto in un comunicato - sono stati protagonisti del momento finale dell'iniziativa che, per ben tre settimane, ha rappresentato una grande opportunità per avviare i ragazzi allo sport e promuovere la loro socializzazione e la loro educazione ai corretti stili di vita".

"Il bilancio di quest'anno - ha commentato Latella, che ha portato anche il saluto del presidente del Coni Calabria, Maurizio Condipodero - è il più positivo da quando a Catanzaro si svolge 'Educamp'. Abbiamo aumentato il numero degli iscritti, garantendo ai ragazzi un'offerta sportiva varia, ampia e divertente. Al di là degli aspetti tecnici, è motivo di soddisfazione la crescita sociale dei partecipanti al progetto".