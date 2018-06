Acquisti prima casa, sono più della metà

(ANSA) - CATANZARO, 25 GIU - Nel secondo semestre del 2017 il 69,4% degli acquisti di immobili in Calabria ha riguardato l'abitazione principale, il 23,2% la casa ad uso investimento ed il 7,4% la casa vacanza. É quanto emerge dall'analisi delle compravendite realizzate attraverso le Agenzie Tecnocasa e Tecnorete.

Rispetto al secondo semestre del 2016, secondo quanto propone l'analisi, sono in calo le percentuali di acquisti per investimento e di casa vacanza. Il 55,4% degli acquirenti in Calabria ha un'età compresa tra 18 e 44 anni, mentre percentuali più basse si registrano nelle fasce più alte di età. Nella seconda parte del 2017 nel 76,5% dei casi l'acquisto è stato concluso da coppie, senza figli o con figli, mentre nel 23,5% dei casi si tratta di single. Rispetto al secondo semestre del 2016 si registra un aumento della percentuale di acquisti da parte di single, che passano dal 14,1% all'attuale 23,5%.