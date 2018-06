Cc sequestrano isola ecologica Oppido

(ANSA) - OPPIDO MAMERTINA (REGGIO CALABRIA), 21 GIU - I carabinieri del Noe di Reggio Calabria hanno effettuato un controllo nell'isola ecologica di Oppido Mamertina in cui vengono conferiti i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata "riscontrando nella gestione del sito - é detto in un comunicato - alcune difformità dalle prescrizioni delle norme ambientali".

In particolare, i militari hanno rilevato che i rifiuti raccolti all'interno dell'isola ecologica venivano trattati senza rispettare la normativa vigente, abbandonati disordinatamente sul piazzale, miscelati tra loro ed esposti alle piogge. Il controllo è stato poi esteso ad un altro sito poco distante, dove venivano eseguite le operazioni di trasferenza e stoccaggio dei rifiuti, con il rilevamento anche in questo caso di irregolarità.

In base alla situazione riscontrata entrambi i siti sono stati sequestrati ed i relativi atti trasmessi alla Procura della Repubblica di Palmi.