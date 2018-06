(ANSA) - LAMEZIA TERME (CATANZARO), 19 GIU - Dal 20 giugno riparte il volo diretto Lamezia-Toronto della Air Transat con un Airbus A330. Lo rende noto la Sacal.

"Il volo diretto - è scritto in un comunicato della società di gestione - rappresenta l'unico collegamento no-stop dalla Calabria verso il Canada e sarà attivo una volta a settimana (mercoledì) fino al 3 ottobre 2018. Dall'aeroporto di Lamezia è anche possibile raggiungere Vancouver, nel Canada dell'Ovest in British Columbia. "Air Transat - afferma Tiziana Della Serra, di Air Transat - riprende anche nel 2018 il volo Lamezia-Toronto e si consolida sempre di più in Calabria mantenendo costante la sua offerta negli anni". "Siamo lieti che la compagnia canadese prosegua, anche quest'anno - ha affermato il presidente di Sacal, Arturo De Felice - l'ultradecennale e proficuo rapporto con il management Sacal. Il collegamento rappresenta una componente importante del nostro network e testimonia l'importanza strategica del nostro aeroporto nel Mezzogiorno di Italia".