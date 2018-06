Archeologia: Cc scoprono sito brettio

(ANSA) - UMBRIATICO (CROTONE), 18 GIU - I resti di un probabile sito brettio sono stati scoperti dai carabinieri forestali fra i filari di un vigneto impiantato di recente nel territorio di Umbriatico. "La presenza di frammenti di terracotta dipinti - riferisce un comunicato - ha attirato l'attenzione dei militari che hanno posto sotto sequestro preventivo il sito per preservarne le testimonianze, in attesa delle determinazioni della Sovrintendenza".

La scoperta é stata fatta in occasione di un'attività di controllo dai militari della stazione carabinieri forestale di Cirò, la cui attenzione é stata attirata dalla presenza sul terreno recentemente arato di numerosi frammenti di laterizio.

Il rinvenimento di alcuni cocci colorati ha indotto ad ipotizzare la presenza di resti di interesse archeologico.

Il sito è stato posto sotto sequestro dai carabinieri e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per impedire ulteriori danneggiamenti.