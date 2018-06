Due lavoratori "in nero" in cantiere

(ANSA) - SERRA SAN BRUNO (VIBO VALENTIA), 16 GIU - I carabinieri di Serra San Bruno e dell'Ispettorato del lavoro di Vibo Valentia hanno eseguito controlli in alcuni cantieri edili.

L'attività si inserisce in più ampio piano di prevenzione generale delle "morti bianche" e degli incidenti sul lavoro.

In occasione del controllo a Serra San Bruno è stata riscontrata le presenza di due lavoratori irregolari, completamente "in nero", intenti a svolgere lavori di idraulica.

A causa di tale irregolarità al rappresentate legale della ditta é stata elevata una sanzione di ottomila euro, con la consequenziale sospensione dell'attività del cantiere.